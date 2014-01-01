ARABIO.RU - ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ О МОДЕ И СТИЛЕ

Стиль жизни

Как украсить дом к Новому году 2017 Праздники
Как украсить дом к Новому году 2017

Приближается Новый год, и впереди приятная, но непростая задача - украсить свой дом, создав ощущение настоящего праздника.

Что дарить на новый год 2017 Праздники
Что дарить на новый год 2017

Смотрим, какие подарки правильно дарить родным и близким в год петуха 2017.

Как встречать новый год 2017 Праздники
Как встречать новый год 2017

Как новый год встретишь, так его и проведешь.

Салаты на Новый год 2017 Рецепты салатов
Салаты на Новый год 2017

Салаты на Новый год 2016 - смотрите самые яркие и оригинальные рецепты салатов, способных украсить самый изысканный праздничный стол.

Её величество мода

Осенние обувные тренды: выгодный шоппинг Мода осень-зима 2016-2017
Осенние обувные тренды: выгодный шоппинг

Какая обувь будет в моде осенью-зимой 2016-2017 и где можно приобрести трендовые новинки.

Почему нужно покупать брендовые вещи Стиль
Почему нужно покупать брендовые вещи

Сегодня в интернете можно купить настоящую брендовую вещь по той же цене, которую на рынке просят за ширпотреб.

Мода - тенденции весны и лета 2016 (2) Мода весна-лето 2016
Мода - тенденции весны и лета 2016 (2)

На этот раз много кожи, блеска, соблазнительных костюмов и, конечно, нежных и романтичных образов.

Выглядеть, как модель Мода 2016: фото модных новинок, стильная и модная одежда
Выглядеть, как модель

Мы подобрали для вас 6 фотографий знаменитых моделей, которые были сделаны в условиях улицы – давайте посмотрим,  выглядят ли модели в обычной жизни модно и эффектно, и если да, чему у них следует поучиться.

Знаменитости

Кристен Стюард - самая стильная? Знаменитости
Кристен Стюард - самая стильная?

Журнал «Glamour» опубликовал список самых стильных звезд мира, первое место в котором заняла восходящая звезда Голливуда Кристен Стюарт.

Тайра Бэнкс - естественность и натуральность Знаменитости
Тайра Бэнкс - естественность и натуральность

В этом году известная американская супермодель Тайра Бэнкс готовится отпраздновать свой 38-ой день рождения, хотя на вид ей не дашь даже 30-ти.

Через тернии к звездам Знаменитости
Через тернии к звездам

Продавцы, посудомойщицы, официантки, диспетчеры на телефоне -  давайте узнаем, кем были звезды кино и шоу-бизнеса до того, как им улыбнулась удача.

Русские модели, покорившие подиум Знаменитости
Русские модели, покорившие подиум

Кто они, русские топ-модели, покорившие мировые подиумы? Как они попали в модельный бизнес и смогли подняться на его вершину?

Жизнь в стиле Welness

Скандинавская ходьба Фитнес
Скандинавская ходьба

Новый популярный вид оздоровительного фитнеса - скандинавская ходьба. Узнаем о ее пользе и правильных занятиях.

Фитнес от Ангелов Victoria's Secret Фитнес
Фитнес от Ангелов Victoria's Secret

Чтобы всегда быть в форме, девушки-Ангелы Victoria's Secret постоянно занимаются разными видами фитнеса, и вот их предпочтения.

Как не переедать на ночь - 3 верных способа Велнес
Как не переедать на ночь - 3 верных способа

Простые, но эффективные советы, как перестать наедаться на ночь.

Как сделать ноги стройными Фитнес
Как сделать ноги стройными

Что делать, если ноги далеки от идеала? Сегодня мы предлагаем вам план, следуя которому вы сможете получить стройные и красивые ноги.

Красота спасет мир

Что такое филлер Пластика и косметология
Что такое филлер

Говорим о филлерах - что это такое, как правильно выбрать препарат и что нужно знать женщине, решившейся на введение филлера.

Секреты шикарных волос от английской принцессы Кейт Мидлтон Красивые волосы - прически, стрижки, уход за волосами
Секреты шикарных волос от английской принцессы Кейт Мидлтон

Сегодня в фокусе нашего внимания волосы Кейт Мидлтон - личный стилист английской принцессы  Ричард Уорд раскрывает секреты их красоты. 

Иконы красоты 40+ Статьи о красоте
Иконы красоты 40+

Эти женщины переступили рубеж в 40 лет, но ими по-прежнему восхищаются,  ставят в пример и стараются подражать

Масла для увеличения и упругости груди Уход за кожей лица и тела
Масла для увеличения и упругости груди

Применяя различные эфирные и растительные масла, можно реально увеличить бюст, подтянуть грудь, сделать ее упругой т омолодить кожу.

ARABIO.RU - ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ О МОДЕ И СТИЛЕ

AR - журнал о моде и стиле для современных женщин и мужчин.  Одежда, аксессуары, шоппинг, красота, диеты, велнес, путешествия, новости моды и шоу-бизнеса.

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