ARABIO.RU - ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ О МОДЕ И СТИЛЕ

Стиль жизни
Приближается Новый год, и впереди приятная, но непростая задача - украсить свой дом, создав ощущение настоящего праздника.
Смотрим, какие подарки правильно дарить родным и близким в год петуха 2017.
Как новый год встретишь, так его и проведешь.
Салаты на Новый год 2016 - смотрите самые яркие и оригинальные рецепты салатов, способных украсить самый изысканный праздничный стол.
Её величество мода
Какая обувь будет в моде осенью-зимой 2016-2017 и где можно приобрести трендовые новинки.
Сегодня в интернете можно купить настоящую брендовую вещь по той же цене, которую на рынке просят за ширпотреб.
На этот раз много кожи, блеска, соблазнительных костюмов и, конечно, нежных и романтичных образов.
Мы подобрали для вас 6 фотографий знаменитых моделей, которые были сделаны в условиях улицы – давайте посмотрим, выглядят ли модели в обычной жизни модно и эффектно, и если да, чему у них следует поучиться.
Знаменитости
Журнал «Glamour» опубликовал список самых стильных звезд мира, первое место в котором заняла восходящая звезда Голливуда Кристен Стюарт.
В этом году известная американская супермодель Тайра Бэнкс готовится отпраздновать свой 38-ой день рождения, хотя на вид ей не дашь даже 30-ти.
Продавцы, посудомойщицы, официантки, диспетчеры на телефоне - давайте узнаем, кем были звезды кино и шоу-бизнеса до того, как им улыбнулась удача.
Кто они, русские топ-модели, покорившие мировые подиумы? Как они попали в модельный бизнес и смогли подняться на его вершину?
Жизнь в стиле Welness
Новый популярный вид оздоровительного фитнеса - скандинавская ходьба. Узнаем о ее пользе и правильных занятиях.
Чтобы всегда быть в форме, девушки-Ангелы Victoria's Secret постоянно занимаются разными видами фитнеса, и вот их предпочтения.
Простые, но эффективные советы, как перестать наедаться на ночь.
Что делать, если ноги далеки от идеала? Сегодня мы предлагаем вам план, следуя которому вы сможете получить стройные и красивые ноги.
Красота спасет мир
Говорим о филлерах - что это такое, как правильно выбрать препарат и что нужно знать женщине, решившейся на введение филлера.
Сегодня в фокусе нашего внимания волосы Кейт Мидлтон - личный стилист английской принцессы Ричард Уорд раскрывает секреты их красоты.
Эти женщины переступили рубеж в 40 лет, но ими по-прежнему восхищаются, ставят в пример и стараются подражать
Применяя различные эфирные и растительные масла, можно реально увеличить бюст, подтянуть грудь, сделать ее упругой т омолодить кожу.